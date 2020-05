Furore. Ecco le disposizioni per accedere al civico cimitero nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19

Furore, costiera amalfitana. Al fine di garantire il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 entrano in vigore le nuove disposizioni per poter accedere al civico cimitero.

L’ingresso al cimitero sarà consentito il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.

I visitatori potranno trattenersi all’interno del cimitero per non più di 20 minuti ed accedere allo stesso solo se dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale, quindi guanti e mascherina, rispettando sia in prossimità dell’ingresso del cimitero che all’interno dello stesso il necessario distanziamento sociale di almeno un metro ed evitando ogni forma di assembramento.

E’ fatto obbligo per i cittadini di astenersi dalla visita ai defunti in presenza della sintomatologia da Covid-19 (infezione respiratoria acuta, febbre, tosse, dispnea).

E’ fatto divieto di recarsi all’ingresso del cimitero in orari diversi da quelli di apertura.

La Polizia Municipale verificherà il rispetto delle disposizioni.