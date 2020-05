Furore. Coronavirus, tutti i soggetti interessati hanno terminato l’isolamento domiciliare

Abbiamo ricevuto la nota dell Asl Sa con la quale è stato comunicato che tutti i soggetti interessati dalle misure disposte ai sensi delle disposizioni sanitarie vigenti e sulla scorta dei risultati dei TNF per ricerca SARS-COV-2, hanno terminato il periodo di isolamento domiciliare dal 15 Maggio 2020. Si è provveduto pertanto alla revoca dell ordinanza n.9 del 17 Aprile 2020. In questo felice momento della nostra comunità riteniamo doveroso ringraziare i cittadini interessati che hanno scrupolosamente osservato le disposizioni impartite. Ringraziamenti speciali e doverosi vanno a tutti i nostri collaboratori al comune che instancabilmente ci hanno coadiuvato e ci coadiuvano dall inizio della fase emergenziale. Un sentito ringraziamento altresì al dipartimento di prevenzione dell Asl che con professionalità, cortesia e costanza svolge il proprio lavoro ed è di continuo supporto per le pubbliche amministrazioni. Ancora una volta consentiteci poi di ringraziare con affetto e immutata stima tutti i carabinieri della stazione di Amalfi che non hanno fatto mancare e continuano a non far mancare la rassicurante presenza, l alta professionalità, ed il costante controllo del territorio a tutela della nostra cittadinanza. Ancora una volta hanno fatto e continuano a fare onore alla divisa che indossano. Infine, ma non in ultimo, un ringraziamento ai volontari dell associazione Millenium. Sono persone speciali che non ci hanno mai fatto mancare il loro impegno. Ancora una volta abbiamo dimostrato unità e attenzione nella tutela del bene primario della salute della nostra comunità. Potete essere certi che continueremo così.