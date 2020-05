Furore / Conca dei Marini . Luigi Perrelli “Ho acquistato il costone e lo ho fatto bonificare, sto aspettando la revoca che liberi il Fiordo “

Furore / Conca dei Marini . Una bellissima notizia dalla Costiera amalfitana. Il Fiordo di Furore, l’angolo di paradiso fra Amalfi, Praiano e Positano, sarà presto accessibile. Abbiamo sentito Luigi Perrelli, operatore turistico che aveva uno stabilimento balneare al Fiordo , il costone era di proprietà dei Criscuolo di Conca dei Marini

“Ho acquistato il costone e lo ho fatto bonificare, sto aspettando la revoca ” Con la ditta Cioffi di Ravello sono stati fatti i lavori e il geologo Massimiliano Lautiero ha presentato la relazione il sei aprile di “eliminato pericolo” . Il coronavirus Covid-19 ha rallentato anche queste operazioni burocratiche. La situazione era bloccata fra Genio Civile di Salerno a Napoli alla Regione Campania, una situazione di impasse pubblica e amministrativa risolta da un privato. Il costone era nel lato di Conca dei Marini, ricordiamo che storicamente i rivi facevano da confine, quindi da qui si spiega questo “condominio” con Furore, come il condominio della Praia con Praiano. Quindi ora non resta che adottare la revoca e il dialogo fra i due comuni per riavere la fruibilità di una delle bellezze dell’Italia e del mondo. In bocca al lupo e non vediamo l’ora di andare al Fiordo per goderci questo angolo di paradiso amato da Rossellini e non solo…