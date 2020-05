“Furbetti delle mascherine” multe da Salerno a Positano, fermate anche coppie che giravano in costa d’ Amalfi senza motivo

“Furbetti delle mascherine” ( titolo giornalistico ma crediamo che i veri furbetti siano altri che fan cose più gravi, ndr ) multe da Salerno a Positano, fermate anche coppie che giravano in costa d’ Amalfi senza motivo Lo scorso fine settimana è stato anche quello della caccia ai furbetti della mascherina. Anche ieri – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – non sono mancati i controlli sul Lungomare, super affollato, e sul Corso Vittorio Emanuele e per le altre strade della città. Nel fine settimana sono state elevate altre 20 multe con verbale di 400 euro. In una settimana ammontano a 65 i sanzionati dai vigili urbani per il mancato rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento nella “Fase 2”. Nei giorni scorsi controlli serrati in Costiera amalfitana, da Ravello a Maiori , interventi dei carabinieri a Positano che hanno individuato coppie che giravano senza motivo dalla provincia di Napoli, ma anche controlli alle mascherine, anche se rimarrà solo la Campania a far permanere il divieto. Per fortuna fra pochi giorni non ci saranno limitazioni nei movimenti e i reati da perseguire saranno quelli contro le persone e la proprietà, sperando che i cittadini siano così collaborativi come sono stati in questi giorni di lockdown dove li passavano a segnalare persone isolate che si tuffavano a mare, o che passeggiavano, siamo sicuri che lo faranno anche con ladri e spacciatori, vero?