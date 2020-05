Fumetto della Sorrentina Red Naima racconta la borgata romana oggi

I graffiti, il Popolo, una Roma in bianco e nero, e una Piazza San Pietro (profeticamente) svuotata. Questi sono gli ingredienti di “TUFO”, la graphic novel (una volta si diceva fumetto) uscita appena pochi giorni fa per Amazon KDP.

L’autrice è di Sorrento e positanese d’adozione, e si fa chiamare Red Naima. In possesso di una doppia identità come le super eroine a lei tanto care, di notte è fumettista, di giorno è giornalista.

Avrete forse letto il suo nome associato spesso all’allegra beniamina positanese “Fronn ‘e Limon”, o alle avventure artistiche tra le due guerre narrate in “Vince Chi Dimentica”. Ma forse la conoscete come Naima Morelli vi è risuonata sui suoi articoli per magazine tra cui “L’Internazionale”, “Il Manifesto”, “Art Republik” e “Middle East Monitor.”

Abbiamo parlato telematicamente – conformemente ai decreti di sicurezza ora vigenti – con l’autrice, per chiederle cosa ha fatto interessare una sorrentina ad una narrazione a tratti quasi Pasoliniana della periferia romana.

Racconta Naima a Positano News: “Questo fumetto è nato durante i miei anni all’Accademia di Belle Arti di Roma, quando vivevo in Piazza Vittorio, conosciuta come la Chinatown romana. In quel periodo ho scoperto per la prima volta il cinema neorealista, e sono rimasta affascinata dalla narrazione di Accattone, il film di Pasolini. Non capivo il romano a quei tempi, ma le suggestioni visive sono state fondamentali per la costruzione delle atmosfere di TUFO”

I graffiti sono l’unico tocco di colore in una città resa con sfumature di grigio. Perché questa scelta?

Tra le varie sperimentazioni artistiche di quel periodo, io stesso ero una graffitara. Passavo interi pomeriggi sotto i ponti e i muri legali di Tiburtina, Via Satrico, e altri luoghi, firmando graffiti-slogan a favore di tematiche femministe, culturali o ambientaliste. E’ stato per me naturale includere quel mondo nella storia del fumetto.

Il mondo dei graffiti è quello dei protagonisti maschili “Er Pantaleone” e “Er Cloaca”. Invece la protagonista femminile si chiama Egon e frequenta il mondo dell’arte. Dai muri di Tiburtina alle gallerie d’arte di Piazza di Spagna è un bel contrasto…

Senz’altro, ed è su questo contrasto che si fonda il rapporto tra Egon e Er Pantaleone. Io stessa in quel periodo avevo cominciato a frequentare con assiduità le gallerie d’arte contemporanea, a cui mi ero già affacciata l’anno prima a Napoli, allorché ho cominciato a scrivere di arte per varie riviste.

Un’immagine molto forte e ripetuta più volte durante il fumetto, è Egon che si affaccia da una finestra di Piazza San Pietro, a fare la predica a una piazza vuota. Profezia in anticipo sui tempi?

Ho realizzato quella scena nel lontano 2009, e mai avrei potuto immaginare che in un contesto radicalmente diverso e con tutt’altra valenza, questa piazza così simbolica si sarebbe svuotata. In TUFO Egon veste i panni di una Sibilla come quelle rappresentate da Michelangelo nella Cappella Sistina. Si affaccia per formulare varie definizioni di “popolo”, tutte approssimative, nessuna mai netta.

Una popolana è anche la protagonista del tuo fumetto ambientato nella Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, “Fronn ‘e Limon.” Perché questo interesse nell’idea di popolo? E che cos’è per te?

E’ una domanda che ho cercato di risolvere attraverso la creazione di storie e personaggi attraverso questi due lavori che tu citi. Fronn ‘e Limon, che è precedente a TUFO, mette in scena la gioia popolare, come quella rappresentata in commedie all’italiana come “Pane, Amore e Fantasia”, o nei romanzi di Jorge Amado. In TUFO il popolo è quello della borgata, della strada, che sbeffeggia le velleità intellettualoidi della protagonista e il mondo effimero a cui appartiene.

Dove possono i lettori di PositanoNews trovare i tuoi lavori, incluso TUFO?

