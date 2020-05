Positanonews oramai è una realtà nazionale , oltre a essere la prima testata telematica della Costa d’ Amalfi e Sorrento, è fra i leader nell’informazione online nativa locale in Campania, non potevamo non esserci. Allora alcuni collaboratori, guidati da Sara Ciocio e Lucio Esposito, hanno ripreso le nostre frecce tricolori, in nostro orgoglio. In occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) sta effettuando dallo scorso 25 maggio una serie di sorvoli, toccando tutti i capoluoghi di regione.

A Napoli i sorvoli saranno effettuati nel pomeriggio di domani, giovedi’ 28 maggio, a una quota di volo tale da poter essere osservati da tutti i punti del territorio cittadino. Per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica in atto, il prefetto di Napoli Marco Valentini invita la cittadinanza “al pieno rispetto delle prescrizioni emergenziali e del distanziamento sociale, evitando qualsiasi forma di assembramento”