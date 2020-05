Fondazione Sorrento, Gaetano Milano: “Ho chiesto al sindaco di estendere Ztl. Turisti? Servono città più pulite”

L’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, ha parlato della richiesta fatta al sindaco Cuomo di estendere la ZTL.

Ecco quanto dichiarato ai colleghi di Metropolis: “Vista la gradualità della riapertura e il conseguente scarso impatto di traffico si potrebbe sperimentare, nel quadrilatero cittadino delimitato da un lato da piazza Lauro e parcheggio Correale e dall’altro lato da piazza Veniero, una zona a traffico limitato dalle 10 sino alle 22 con interdizione al traffico veicolare, fatta eccezione per mezzi pubblici e trasporto pubblico in genere. L’opzione qualità della vita può essere il punto di partenza di un futuro diverso”.

Ma non solo, Milano ha parlato anche della situazione del Sarno, collegata ad un discorso generale sul turismo e sulla pulizia delle città: “Per attrarre nuovi flussi di turisti e fronteggiare l’emergenza economica le nostre città dovranno essere più pulite e più sicure. Ovviamente sono obiettivi perseguibili solo facendo sistema. Ecco perché bisogna mettersi al lavoro. Magari anche con idee folli, proprio come le mie. Penso sia necessario varare assiduamente grandi isole pedonali e dare robustezza all’idea di disinquinare il Sarno, magari rendendolo addirittura navigabile per sognare l’arrivo agli Scavi di Pompei pure dal mare.

“Il turista vorrà fermarsi in località sicure e di eccellenza sotto il profilo ambientale. Facendo rete sul Sarno e risolvendo quest’emergenza forniremmo un attrattore unico per la penisola sorrentina, Pompei, l’area stabiese e quella torrese oltre che la zona vesuviana. Parlo di un volano, di un mezzo da sfruttare. La natura si è ripresa i suoi spazi durante il lockdown e bisogna preservare questo dono ambientale. Ecco perché ritengo opportuno riflettere pure sull’assetto della mobilità interna”.