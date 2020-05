Fondazione Ravello segua esempio di Amalfi e Positano, nell’incertezza non si buttano soldi

Positanonews, il primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, nato nel 2005, primo infraprovinciale in Campania, dall’inizio della quarantena per il coronavirus covid-19 ha prodotto ulteriori strumenti di comunicazione, fra cui un Telegiornale sul web, trasmesso su Facebook, you tube e Twitter, dove abbiamo sentito politici e persone di cultura nazionali e regionali, tutti i sindaci, salvo quello di Ravello che ancora non ha dato la disponibilità nonostante sia stato invitato più volte, ebbene una cosa è certa. L’ultima cosa a cui pensare sono le manifestazioni, soprattutto perché non si sa a quale pubblico rivolgersi. Positano e Amalfi hanno manifestazioni come il Ravello Festival, il Premio Danza, il Capodanno Bizantino Ebbene loro dicono che nell’incertezza bisogna pensare prima ad altro, lavoratori Stagionali alla fame, e situazioni disastrose di bilancio, ebbene la Fondazione Ravello pensa a fare bandi per onerose direzioni artistiche e ufficio stampa per decine di migliaia di euro, ma per chi è che cosa se lo stesso ente che da i soldi, la Regione Campania, ha detto che non vuole aprire i confini? Siamo sicuri che verrà qualcuno questa estate? Forse non è chiaro lo stesso che non vuole far venire nessuno poi investe in manifestazioni per qualcuno che lui stesso non vuol far venire. De Luca si decida e pensi ad aiutare con quei soldi i lavoratori alla fame programmando per il 2021 o faccia pace con se stesso e ci faccia capire a che o a chi servono tutti questi soldi