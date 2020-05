Fondazione Ravello. Secondo Amafitano “Richiesti atti con 5 PEC e nessuna risposta”

Ravello, Costiera amalfitana. Un post messo su Facebook da Secondo Amalfitano. Amalfitano è stato direttore di Villa Rufolo e poi , dopo scontri con il Commissario della Regione Campania, è stato licenziato, licenziamento ritenuto illegittimo e quindi ha ricorso al Tribunale di Salerno, nel mentre ha chiesto documentazione al riguardo senza avere risposta ” Apprendo con piacere che una “semplice proposta culturale e programmatica” avanzata alla Fondazione Ravello da un cittadino/consigliere comunale, è stata correttamente e tempestivamente inoltrata a tutti i destinatari ( Membri del CdI e Commissario). Questa si chiama efficienza, trasparenza, correttezza, legittimità.

Con buona pace di Presidenti di Regione, di Vice Capi di Gabinetto, di Segretari Generali, di Consiglieri e Amministratori a vario titolo: questa si chiama ILLEGALITÀche per potersi difendere ha richiesto atti che lo riguardano e gli spettano di diritto, non ha ricevuto nemmeno un riscontro o un diniego ufficiale, e pare che le sue richieste (5 PEC di cui la prima ottobre 2018) non siano state portate nemmeno all’attenzione dei destinatari.

Un solo Consigliere di Indirizzo ha avuto l’amabilità di darmi riscontro privato, scusandosi per il silenzio motivato dall’essere stato tenuto all’oscuro di tutto.

Non sto parlando di filosofia o di musica, con tutto il rispetto per queste due nobili materie; sto parlando di ESSERI UMANI PRIVATI DEI LORO DIRITTI.

Ricordatevi che il tempo è galantuomo e lo sarà anche per voi.”