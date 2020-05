Fondazione Ravello, ieri il consiglio di indirizzo: c’è sinergia tra Regione e Comune

Decisioni rinviate a dopo il 4 maggio per la Fondazione Ravello. Nell’atteso consiglio di indirizzo, che è avvenuto nella giornata di ieri, c’è concilio sul lavoro svolto dalla Regione Campania e le linee proposte dal Comune di Ravello. Per il commissario straordinario Almerina Bove, in questo momento ci sono impegni improrogabili in Regione in questo momento, si stanno compiendo infatti enormi sforzi per partire con la Fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus: i tempi impongono partecipazione a riunioni e visionare i futuri provvedimenti che saranno adottati dal Governatore Vincenzo De Luca. Con il proseguo delle consultazioni tra Comune e Fondazione, sarà fondamentale l’apporto del Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, con l’illustrazione dei programmi concordati. C’è quindi un clima di reciproca collaborazione, che vede coinvolta anche la Provincia di Salerno. Per quanto riguarda gli eventi, si ipotizza addirittura qualche soluzione per fine maggio.