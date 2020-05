Fipe: “Bar e ristoranti pronti a ripartire”. Anche i ristoratori di Positano appoggiano il protocollo. I bar ed i ristoranti sono tra le attività che più hanno risentito dell’emergenza derivata dal Coronvirus. Le chiusure ordinate dal Governo per contenere quanto più possibile la pandemia rischiano di mettere in ginocchio un intero settore. Inoltre, secondo quanto deciso dall’ultimo Dpcm del Premiere Giuseppe Conte, tutte queste attività potranno ripartire soltanto dal 1° giugno. Si tratterebbe, dunque, di tre mesi di stop e, di conseguenza, di mancato guadagno.

“Fateci lavorare”. E’ questo il sentito appello che queste persone rivolgono al Governo. A questi, si unisce anche l’importante appello della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercenti, secondo la quale i bar ed i ristoranti sarebbero già pronti per la riapertura, con tutte le garanzie igieniche e di sicurezza.

Un metro di distanza tra i tavoli, mascherine al personale addetto al servizio, sia in sala che in cucina, igienizzazione dei locali e disinfettante per mani: sono queste le regole che dovrebbero garantire i bar ed i ristoranti. E gli esercizi commerciali sanno perfettamente già da adesso come comportarsi per le riaperture. Si ipotizzano anche accessi differenziati della clientela. Secondo la Fipe, dunque, queste misure sono già state metabolizzate dai ristoratori italiani, che saprebbero metterle in atto anche immediatamente.

“Il mondo della ristorazione è pronto a ripartire, impegnandosi a garantire la sicurezza con uno specifico protocollo organizzativo delle attività, messo a disposizione della categoria, al fine di tutelare i rischi di contaminazione sia per i clienti che per i dipendenti , ma è chiaro che non basterà per un ritorno immediato alla normalità. Fino a quando saranno in vigore le misure di distanziamento sociale, con le diverse modalità di fruizione dei servizi dei Pubblici Esercizi, è evidente che non si potrà lavorare a pieno regime. È dunque indispensabile che le istituzioni supportino economicamente il settore in questa fase transitoria”, questa la dichiarazione che accompagna la proposta della Fipe, come l’ha rilasciata il Presidente della Federazione, Lino Enrico Stoppani .

Anche un gremito gruppo di ristoratori di Positano, in Costiera Amalfitana, sta supportando il protocollo Fipe Confcommercio, da presentare alla task force del Governo. I ristoratori che sono interessati possono inviare email a associazione.ristoranti.positano@gmail.com lasciando il nome e numero di telefono in modo da essere inserito nel gruppo chat ed essere aggiornati in tempo reale.

Qui il Protocollo Sicurezza Fipe.