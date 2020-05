Grande è la devozione in penisola Sorrentina per Santa Rita. Oltre le funzioni locali, dalla penisola negli altri anni partiva in bus un grande pellegrinaggio verso Cascia. Anche in tempo di pandemia , non mancano le celebrazioni, effettuate secondo le indicazioni ministeriali, vale a dire , posti contrassegnati , percorso obbligato , con uscita diversa dall’entrata e misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di mascherina. Non si distribuiscono fogli e preghiere, ne si tocca l’ostia.

A Sorrento presso la chiesa di San Francesco , a Piano, presso le suore Agostiniane, a San Liborio, nella chiesa omonima, le funzioni liturgiche più intense. Statue e immagini le ritroviamo in quasi tutte le chiesa. In San Michele un bel quadro ovale incorniciato in marmo, sul secondo altare a destra, nella Chiesa di Sant’Agnello , una Santa Rita in monocromo di Bruno Balsamo . Ricordiamo anche tante barche, soprattutto nel dopo guerra, la moto barca Santa Rita I e Rita II. Altari addobbati ovviamente a rose, memore del roseto di Cascia. A San Liborio l’addobbo delle 100 rose per un voto della famiglia Iaccarino dal 1948, oltre quelle distribuite alla gente. A raccontarci le motivazioni Luigi Iaccarino e prof.Rosanna Iaccarino in una video intervista gentilmente concessaci.

Stasera , alle 18.00 diretta di Positanonews dal convento delle Agostiniane del recital del Gruppo di Ciro Ferrigno con Alfonso Delli Franci e Annabella Severi.

Auguri a tutti colori che portano il nome della Santa Rita.

PIANO DI SORRENTO CHIESA DI SAN LIBORIO

CHIESA DI SAN FRANCESCO A SORRENTO

PIANO DI SORRENTO . CHIESA DELLA MISERICORDIA CONVENTO DELLE AGOSTINIANE

PIANO DI SORRENTO .CHIESA DI SAN MICHELE SECONDO ALTARE A DESTRA