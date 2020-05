Festa della Mamma: ecco perché si festeggia la seconda domenica di maggio. La Festa della Mamma non viene festeggiata in un giorno preciso, ma la sua collocazione è sempre la stessa: la seconda domenica di maggio. Ciò accade per molti paesi: in Italia e in molti altri stati come Germania, Austria, Belgio, Brasile, Australia, Stati Uniti, essa ricorre la seconda Domenica di Maggio; in Irlanda e Regno Unito invece è festeggiata la quarta Domenica di Quaresima, tra i mesi di Marzo e Aprile, mentre in Spagna e Portogallo la prima Domenica di Maggio.

Ma perché?

Un’ipotesi risalente al XV secolo, vede che, in Gran Bretagna, all’inizio della Quaresima, si celebrasse il Mothering Sunday, ovvero il giorno in cui si visitavano le “Chise Madri” ed i bambini allontanati dalle famiglie per lavorare tornavano a casa, i quali, per festeggiare il fatto di rivedere la propria mamma, le portavano dei doni.

In realtà, la verità è un’altra: durante la Guerra Civile Americana, negli anni tra il 1861 ed il 1865, Ann Reeves Jarvis, insieme alla figlia Anna e a Julia Ward Howe, aveva fondato un movimento con lo scopo di assistere feriti e migliorare le condizioni igieniche per sconfiggere le malattie e la mortalità nei bambini, causate dal latte contaminato.

Dopo la guerra, venne istituito il Mother’s Friendship Day, la Giornata dell’Amicizia tra le madri. Nel 1870 fu scritto il “Mother’s Day Proclamation” dall’attivista Julia Ward Howe, documento con il quale esortava le donne a impegnarsi politicamente a favore della pace.

L’ufficialità arrivò da parte della figlia della Jarvis, Anna, che il 10 Maggio del 1908 creò una festa celebrativa della madre scomparsa nel 1905, e il fiore simbolo della festa era quello preferito dalla madre, il garofano bianco.