Fase 2. Si può nuotare o pescare a Sorrento? I chiarimenti della Capitaneria di Porto. In vista delle novità previste per questa Fase 2, in vigore dal 4 maggio, in base al Dpcm del 26 aprile, la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e gli Uffici dipendenti del Compartimento Marittimo forniscono dei chiarimenti sulle attività permesse.

– Con riferimento alla pesca sportiva, come per le altre discipline riconosciute dal Coni o dal Cip (ad es. cinofilia, tiro) si rileva che tale attività rientra tra quelle per le quali dispone l’Ordinanza n.43 del 3 maggio 2020, confermata, con modifiche, dalla Ordinanza n.44 di data odierna, che consente sessioni individuali di allenamento, senza prevederne limiti di orario, con l’adozione di misure precauzionali proposte dalla competente Federazione all’Unita di crisi regionale.

– Nel segnalare che il DPCM 26 aprile 2020 vieta espressamente l’esercizio di attività ludiche e ricreative all’aperto, per quanto concerne attività sportive individuali di tipo amatoriale (pesca amatoriale, ciclismo, nuoto in mare, jogging, attività all’aria aperta di addestramento cani), allo stato i provvedimenti regionali vigenti limitano, fino al 10 maggio p.v., l’esercizio di dette attività alla fascia oraria 6- 8:30. Sulla scorta dei dati che saranno registrati nella settimana in corse, di tipo epidemiologico nonché inerenti alla mobilito sul territorio, con l’Unità di Crisi si valuterà la possibilità di ampliare detta fascia oraria ovvero di abolire ogni limitazione temporale.