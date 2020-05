Fase 2. Il Mattino “Fate Piano”

#Buongiorno Fase 2 del lockdown con quarantena per il coronavirus covid-19 la prima pagina de Il Mattino di Napoli in Campania “Fare Piano” dopo la famosa “Fate Presto” del Terremoto in Irpinia, emblematica!

Ora ci si può muovere più liberamente, ma sarà anche più facile contagiarsi. Vi raccomandiamo il distanziamento sociale e le regole di protezione e igiene, vicini col cuore, lontani col corpo, finché non passa questo maledetto virus.. Ma oggi per l’Italia è comunque finalmente una buona giornata, una luce in fondo al tunnel, una speranza