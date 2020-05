Fase 2 in Costiera amalfitana, ecco i nuovi orari della SITA: aumentano le corse

In ottica Fase 2, SITA comunica la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Come riporta “Il Vescovado”, i servizi saranno ampliati, anche se ancora ridotti rispetto all’ordinario, e sarà obbligatorio l’uso della mascherina a bordo. I nuovi orari per il trasporto pubblico verso la Costiera Amalfitana andranno in vigore dal prossimo lunedì 4 Maggio.

Nel frattempo, in data odierna, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato i rappresentanti delle aziende di pubblico trasporto per consegnare 12mila mascherine. Un’iniziativa importante per ribadire la vicinanza delle Istituzioni ai lavoratori di un settore cruciale come quello del Trasporto Pubblico Locale.

CLICCA QUI per i nuovi orari.