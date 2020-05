Facciamo EcoScuola. Anche in penisola sorrentina,presentati due progetti dagli attivisti del M5S.

Con la riqualificazione del giardino orto/scuola dell’IC “Gemelli” di Sant’Agnello e l’acquisto di un pulmino ecologico per trasporto allievi disabili all’IS “Grandi“ di Sorrento, continua l’iniziativa varata dal Movimento 5 stelle finanziato dalla restituzione stipendi dei parlamentari pentastellati per progetti di educazione ambientale.

Sorrento – Al momento, grazie alle restituzioni di parte degli stipendi parlamentari, il Movimento 5 Stelle ha raccolto oltre 103 milioni di euro.Tra i tanti progetti finanziati c’è “Facciamo Scuola”, che grazie a un milione messo a disposizione dai portavoce regionali ha già sostenuto in pochi anni decine di interventi educativi e strutturali in tanti istituti scolastici italiani. Dal successo di tale progetto nasce una nuova iniziativa nazionale, “Facciamo EcoScuola“. Un ulteriore progetto finanziato con 3 milioni di euro provenienti dalle restituzioni dei portavoce del Movimento 5 Stelle,che vede la partecipazione di tutte le scuole d’Italia. L’intento è orientato a raggiungere i seguenti obbiettivi:riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibile, educazione ambientale ,rigenerazione degli spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità. Anche in questo periodo saranno gli iscritti alla piattaforma Rousseau, poi, a votare il progetto che preferiscono nella loro regione di appartenenza. Ai progetti più votati andrà un contributo di 10.000 o 20.000 euro, in base alla tipologia di intervento, che consentirà di realizzare le attività.

Per quanto riguarda il territorio sorrentino due i progetti avanzati dagli attivisti locali del Movimento 5 Stelle che si possono votare entrambi sulla piattaforma Rousseau (solo coloro che sono iscritti e certificati da almeno 6 mesi) dalle 12 di oggi, 14 maggio, fino alle 12 del 15 maggio.

1) Il progetto dell’IC “Gemelli” di Sant’Agnello, “Il giardino”: luogo di delizie e di conoscenze” per la riqualificazione del giardino/orto della scuola, ora in abbandono, che diventa così laboratorio e aula all’aperto. Descrizione Progetto L’ Istituto dispone di un giardino che vive in uno stato di completo abbandono e degrado, pertanto sono stati individuati alcuni interventi finalizzati a riqualificare questo spazio, per sensibilizzare gli alunni alla cura degli spazi verdi e favorire il ruolo dell’istituzione scolastica quale agenzia promotrice della riqualifica dell’ambiente, recuperando il valore relazionale con il patrimonio naturalistico del proprio territorio.

Il progetto è organizzato in due fasi: nella prima fase viene proposta un’esperienza di progettazione partecipata, relativa alla riqualificazione del giardino della scuola; nella seconda il giardino viene utilizzato come laboratorio, aula all’ aperto che si presta a molteplici funzioni.CODICE #0591

2) Il progetto dell’IS “Grandi” di Sorrento “Grandi e sostenibili” per l’acquisto di un pulmino ecologico per il trasporto degli allievi disabili e per l’acquisto di biciclette elettriche per muoversi tra le sedi dell’Istituto. Descrizione Progetto Acquisto di un pulmino attrezzato per disabili in carrozzina e di due biciclette elettriche per lo spostamento tra le due sedi dell’istituto, di cui una situata nel centro storico, CODICE #1042. – 14 Maggio 2020 – salvatorecaccaviello.