Estate “Made in Vietri”: cantanti, attori, comici e musicisti potranno esibirsi per i propri concittadini. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo, guidato da Antonello Capozzolo, il quale ha approfittato della sua pagina Facebook per presentare l’evento.

L’assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo presenta “MADE IN VIETRI”: cantanti, musicisti, attori e comici vietresi (gruppi/compagnie che contengano al loro interno almeno un elemento vietrese) saranno scritturati affinché possano esibirsi per i propri concittadini, turisti e ospiti estivi della nostra magnifica VIETRI SUL MARE.

Si precisa che, nell’ambito dell’emergenza covid19, saranno attuati tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle normative vigenti. Chi è interessato può, a partire da oggi 25 maggio 2020 e fino al 5 giugno 2020, chiedere appuntamento al comune con l’assessore Antonello Capozzolo e/o con il direttore artistico, Maestro Luigi Avallone.

antonellocapozzolo@alice.it

avallone.luigi@tiscali.it