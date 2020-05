Emergenza corona virus. Dal Governo Conte un intervento imponente mai visto dal dopoguerra.

Una maxi manovra da 155 miliardi di euro le cui misure avranno effetto immediato. Un intervento, a quanto si apprende, che conterà sui 55 miliardi di deficit e su una serie di stanziamenti che non incidono sull’indebitamento ma sul saldo netto da finanziare. Dai 12 miliardi per i pagamenti dei debiti della P.a. ai 30 miliardi a copertura delle garanzie sulla liquidità fino alla ‘dote’ per Cdp per la capitalizzazione delle imprese e il sostegno alle attività, che potrebbe arrivare a circa 50 miliardi.

Finalmente novità concrete da parte del Governo per i lavoratori ,le famiglie e le imprese italiane. In base all’ultima bozza di testo del Decreto Aprile, che non è altro che il Decreto Legge che deve accompagnare la “Fase 2 coronavirus”,che si chiamerà “Decreto Maggio 2020”, molte le misure varate tra cui: Proroga ammortizzatori sociali fino ad ottobre 2020; Reddito di Emergenza fino a 800 euro; estensione Reddito di Cittadinanza con nuovi limiti Isee e patrimonio, destinato a chi non può lavorare; Bonus golf e badanti da 200 a 400 euro; moratoria dei licenziamenti per giusta causa prolungata da due a cinque mesi. Ed inoltre:

Bonus Partite Iva professionisti rimane 600euro ad aprile per salire a 1000 euro a maggio.

Bonus di 1000 euro ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto il rapporto di lavoro.

Bonus di 1000 euro agli autonomi iscritti alla gestione speciali dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) che hanno subìto un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020

Bonus di 1000 euro ai lavoratori stagionali del turismo, delle terme, dello spettacolo, dello sport, delle vendite a domicilio, per gli intermittenti.

Nel prossimo decreto, da quanto annunciato dal Ministro per lo Sviluppo Economico,Stefano Patuanelli ,saranno previsti: 15 miliardi di indennizzi a fondo perduto diretti alle imprese; 5 miliardi per la riconferma dei 600 euro che diventeranno 800 nella seconda mensilità;10 miliardi a fondo perduto per le microimprese.

Un bonus affitti, sotto forma di credito d’imposta del 60% alle locazioni di immobili categria C1 (botteghe e negozi). Il Governo sta tuttavia lavorando anche alla ipotesi degli immobili ad uso non abitativo come alberghi, capannoni, studi professionali, affitti di azienda.

Reddito di Emergenza (Rem) sostegno al reddito da 400 a 800 euro in proporzione al numero dei componenti della famiglia. Un milione di nuclei per un totale di 2,5 milioni di persone con domanda da presentarsi entro Luglio 2020.Requisiti: residenza italiana; reddito mensile inferiore al Rem stesso; patrimonio mobiliare inferiore ai 10 mila euro fino ad un massimo di 20 mila euro; reddito Isee 2020 inferiore ai 15 mila euro. – Il Rem si può sommare al Reddito di Cittadinanza a patto che non superi il limite del Rem stesso.

Reddito di cittadinanza con nuovi requisiti. Domanda di accesso da presentare dal 1 luglio al 30 ottobre 2020. Requisiti: soglia Isee fino a 10 mila euro; patrimonio immobiliare da 30mila a 50mila euro; patrimonio mobiliare da 6mila a 8mila euro. Coloro che percepiranno il Rem oppure il RdC o altri ammortizzatori sociali, possono essere impiegati in agricoltura per un massimo di 60 giorni, con una retribuzione massima di 2mila euro che si aggiungeranno alle altre entrate.

Cassa Integrazione con causale Covid-19 prorogata per un massimo di 9 settimane fino a ottobre 2020. Per i percettori CIG anche gli assegni familiari. Cassa Integrazione in Deroga, con causale Covid-19, confermata fino ad ottobre 2020.

NASPI, proroga per due mesi e Dis Coll (indennità di disoccupazione mensile) in scadenza tra il 1°febbraio al 30 aprile scorsi.

Moratoria dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo prolungata da due a cinque mesi. Altre misure:

Bonus Baby sitter da 600 a 1200 euro,bonus medici ed infermieri da 1000 a 2000 euro; bonus figli fino a 14 anni da 80 a 260 euro; bonus vacanze 2020, un possibile inserimento nel testo di un bonus-voucher vacanze fino a 500 euro, sotto forma di detrazione fiscale, per chi sceglie l’Italia come meta di vacanze per l’estate 2020. Inoltre riconoscimento per le provincie più colpite dal virus; sostegno alle imprese turistiche; specifica attenzione dedicata al tema della disabilità, anche dal punto di vista economico. Intervento di complessivo potenziamento di detrazione fiscali a favore dell’edilizia e della sostenibilità. 03 maggio 2020 – salvatorecaccaviello.

Fonte: The Italian times