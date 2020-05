Eid Mubarak! Che significa, che si fa.

Quando tra gli amici internazionali su Facebook vedi circolare questo post, ti chiedi che significa e che si fa. O anche scambiarsi tra persone extracomunitari nelle nostre strade, segni di affettuosita. È un augurio per la conclusione benedetta del Ramadan, che il sacrificio del digiuno giovi a chi l’ha fatto e alla sua famiglia. Ma vediamo Wikipedia che dice;

Nell’Islam, l’espressione Eid Mubarak (in arabo: عيد مبارك‎; in persiano/urdu عید مُبارک), comunemente ‘buona festa’, è un augurio usato per le festività dell’Eid al-Adha e l’Eid ul-Fitr.

«Colui che digiuna avrà la gioia e la felicità in due occasioni: quando interrompe il digiuno e quando incontrerà il suo Signore il Giorno del Giudizio.

(Maometto)»

Il primo giorno del mese di Shawwal, dopo l’interruzione del digiuno di Ramadan, si celebra l’Eid-ul-fitr: la festa per la fine del digiuno. Interamente dedicato ai festeggiamenti, l’Eid è un giorno di gioia, in cui si rende grazie ad Allah per aver concluso il digiuno, e per la partecipazione ai doni e alle grazie da Lui promesse (a patto di aver rispettato con fede il suo comandamento). Dopo questa preghiera, i musulmani si augurano l’un l’altro Eid Mubarak. Nel 2001 gli Stati Uniti dedicarono un francobollo all’Eid, poi ristampato negli anni seguenti.