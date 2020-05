Edoardo Stoppa di Striscia la notizia a Verissimo, ecco la biografia Questo pomeriggio, su Canale 5, Edoardo Stoppa, insieme alla moglie Juliana Moreira, sarà ospite a “Verissimo”. La coppia sarà protagonista di una intervista, in replica, durante la quale si racconterà a cuore aperto. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su Edoardo.

Edoardo Stoppa è nato a Milano, il 20 novembre 1969. Laureato in psicologia all’Università di Padova, si è dedicato allo studio di recitazione con Lino Damiani. Pratica diversi sport tra cui paracadutismo, snowboard e arti marziali. Ha lavorato per Match Music e LA7 nella conduzione di programmi, quali “Prima del processo”, “Zengi e Mango”, “Call Game”. Sempre su LA7, ha condotto per quattro stagioni “National Geographic”, presentando e realizzando documentari. Per All Music, ha realizzato come coautore, ideatore e conduttore, assieme a Christian Sonzogni, i programmi di satira dedicati alla moda “Modeland” e alla musica “Music Zoo”. Per le reti Mediaset, è stato attore in molte puntate di “Scherzi a parte” e ha condotto “Village”. Inoltre, ha lavorato anche in radio e al cinema.

Da marzo 2006, entra a far parte della squadra di SKY, alla conduzione del format internazionale “E!News”, al fianco di Ellen Hidding. Ha, inoltre, condotto la trasmissione “SHOCK” su Sky Vivo, grazie alla quale ha potuto mettere in evidenza le sue doti di avventuroso e di appassionato di sport estremi: è infatti istruttore di paracadutismo sportivo con oltre 5000 lanci al suo attivo; è istruttore di snowboard e per cinque anni ha gareggiato con il Team Italia nel Campionato del Mondo ISF, arrivando ai vertici della ranking list mondiale e vincendo molte gare di Coppa Italia; inoltre pratica costantemente Muay Thai (boxe thailandese) ed è appassionato di free-climbing, surf, motocross; oltre ad avere il brevetto di pilota d’aereo abilitato al lancio paracadutisti, traino alianti, bimotore, aerei turbina. Il suo spirito avventuroso lo ha portato a viaggiare molto, conoscendo così oltre 90 Paesi.

Già noto per le trasmissioni condotte, è diventato ancora più popolare al grande pubblico come inviato di “Striscia la notizia” nel 2008, dove si occupa di benessere animale. Nel giro di vari anni, grazie alle sue inchieste, molti casi di maltrattamento in Italia e all’estero sono stati risolti. Molti animali sono stati salvati e decine di responsabili di reati, più o meno gravi, sono stati assicurati alla giustizia. La tenacia e la determinazione dei suoi interventi, che molto spesso terminano con vere e proprie aggressioni a danni della sua persona e della sua troupe, hanno fatto in modo che nel giro di pochi anni Edoardo sia diventato un vero e proprio paladino degli amanti degli animali. Nel 2011, la Mondadori ha pubblicato un suo libro, intitolato “Per fortuna che ci sei”, che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dal 2007 fa coppia fissa con la showgirl Juliana Moreira. I due sono sono genitori di due figli: una femmina, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e un maschio, Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016.