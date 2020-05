Eboli spiagge libere salve, 400 posti su prenotazione. Progetto pilota per il Cilento? La giunta comunale ha, infatti, deliberato, nella giornata di ieri – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – di aumentare la metratura delle spiagge private, ma ha anche individuato due aree da destinare agli utenti che vogliono usufruire della spiaggia libera. Una è stata ricavata nella riserva Sele Tanagro e l’altra nell’area dove lo scorso anno sorse il lido per i disabili. In tutto, si copriranno circa 400 posti: Le aree ad accesso gratuito saranno dotate di filtri in grado di intercettare possibili criticità e attraverso una applicazione che sarà presto pubblica, si potrà e dovrà prenotare la propria presenza. Il Cilento ha spiagge grandi e sono possibili i distanziamenti molto più della Costiera amalfitana, in provincia di Salerno ancora nessuno ha aperto gli stabilimenti ne fra Amalfi e Positano ne fra Capaccio – Pestum e Agropoli.