EAV assume 435 nuovi dipendenti, entro fine mese il rientro dalla cassa integrazione

La Regione Campania, in qualità di socio, ha autorizzato Eav a proseguire nel piano di assunzioni programmato. Piano che passa al momento, dagli iniziali 350 a 435 unità. Di queste 164 sono state già assunte nei mesi scorsi, un centinaio verranno assunte a giugno ed un altro centinaio a luglio. Il piano di assunzioni previsto sarà completato a gennaio 2021.

“Le assunzioni – fanno sapere dall’azienda – rappresentano un punto strategico ed irrinunciabile del piano di rilancio di Eav. Nonostante la crisi drammatica del Covid-19, che ha visto scendere gli incassi da biglietteria al lumicino e costretto a ricorrere temporaneamente alla cassa integrazione per circa 500 persone, per avere un futuro dobbiamo assumere e puntare sul ricambio generazionale. Sarebbe immorale rinunciare e negare il posto di lavoro a chi aveva partecipato faticosamente ad un concorso e posto le speranze del suo futuro in Eav. Entro fine mese tutti coloro che sono stati messi in cassa integrazione rientrano in servizio”.