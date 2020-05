Dr Maurizio Coppola: “Costa d’Amalfi sicura, ma controlliamo chi arriva” – VIDEO

Abbiamo intervistato il dottor Maurizio Coppola, durante il nostro Positanonews Tg di ieri sera. “Alcuni Comuni, in particolare Maiori, Minori e Tramonti, hanno voluto fortemente portare avanti questo screening tenutosi qualche giorno fa, eseguito a persone maggiormente esposte, maggiormente a contatto con l’utenza. Un’azione affiancata dall’ASL di Salerno, infatti sono stati fatti i tamponi anche a tutto il personale dell’ASL stessa, fortunatamente tutti negativi.

Tutti i giorni svolgiamo attenzioni particolari nei confronti dell’utenza, attenendoci a disposizioni emanate a livello nazionale: fino ad oggi, per fortuna, non si è registrato alcuno caso, da un punto di vista sanitario, sul nostro territorio. Speriamo di continuare così.

Le attività? Il problema è che non sappiamo chi arriva in Costiera amalfitana cosa può portare. E’ facile tenere sotto controllo un territorio come questo, ma se arrivano persone dove c’è un’alta percentuale di infetti, bisogna stare attenti alle persone che arrivano”.

Intervista dal minuto 16.