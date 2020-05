Doodle di Google. Oggi celebra il 61° anniversario della nascita di Israel Kamakawiwo’ole. Una delle missioni principali del Google di Doodle è anche quella di far conoscere al mondo personalità ed artisti poco ricordati. E questo il caso del Doodle di oggi, 20 maggio 2020, giorno in cui si celebra Israel Kamakawiwo’ole, cantante e musicista nativo hawaiano, che nacque proprio in questo giorno 61 anni fa. L’artista nacque a Honolulu in una famiglia con numerosi agganci nel mondo musicale e frequentò fin da giovanissimo alcuni dei nomi più significativi della scena locale da Moe Keale (che era suo zio) a Peter Moon e Don Ho, rivelando precocissimo uno spiccato talento. Dagli anni Settanta iniziò la sua carriera che si sviluppò anche grazie al gruppo fondato assieme al fratello Skippy, i Makaha Sons of Niʻiha, e si impose legandosi alla cosiddetta Hawaiian Renaissance.

Fu, inoltre, un attivista molto vivace che, nelle sue manifestazioni e nei suoi testi, difendeva il diritto all’autodeterminazione degli hawaiani e invocava anche l’indipendenza dagli Stati Uniti. I suoi dischi ebbero successo sia sulle isole che negli USA continentali. La vera affermazione globale, però, avvenne nel 1993, con l’uscita del disco Facing Future, che conteneva un medley di Somewhere Over The Rainbow/What a Wonderful World reinterpretate con il suo strumento simbolo, l’ukulele.