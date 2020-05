Donazione all’Associazione Croce di Sant’Andrea per il Banco Solidale: il tutto sarà distribuito alla popolazione di Amalfi e Scala.

Un cuore generoso, molto vicino ad Amalfi, ma che vive lontano, ha fatto una donazione all’Associazione Croce di Sant’Andrea Amalfi, iniziativa Banco Solidale “Dammece na mano”, consistente in settemile vaschette di panzarotti siciliani con ripieno di ricotta e cacio più una salsa di zucca e pomodoro, ventimila cannoli siciliani e cassatine da distribuire ai bisognosi di Amalfi e di Scala. Il tutto sarà distribuito nel corso dei prossimi giorni alla popolazione, con l’aiuto anche di altre associazioni e del sindaco di Scala in prima persona. Si tratta di un bel gesto al quale speriamo seguano anche altri aiuti per la Costiera Amalfitana, luogo in cui la situazione diventa ogni giorno più drammatica, poiché la popolazione consta di molti operai stagionali, i quali, attualmente, si ritrovano ancora senza lavoro.

Di seguito riportiamo l’Iban, per le donazioni all’Associazione Croce di Sant’Andrea Amalfi, Banco Solidale:

IT20 G076 0115 2000 0000 6536 867