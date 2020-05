Meta ( Napoli ) . Domani spiagge libere per farsi il bagno ovunque anche in Campania, fra la costa d’ Amalfi e Sorrento, salvo a Meta . Il sindaco Giuseppe Tito, sentito da Positanonews, illustra i progetti relativi alla gestione della spiaggia della città dal 18 maggio, in questo periodo particolare di gestione della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. I problemi da affrontare non sono pochi, a partire dal distanziamento da rispettare sull’arenile per arrivare al numero di ingressi. “Incontro con operatori, poi domani con l’EAV per regolare gli accessi.. le spiagge verranno gestite dal consorzio , si farà in modo che i metesi possano andare a mare, ma anche altri cittadini della Penisola Sorrentina e chi prenota , dobbiamo organizzarci bene perchè le nostre spiagge sono di facile accessibilità, quindi a rischio assembramento .. intanto i lavori procedono e cominceremo al meglio la stagione” .Ma ascoltiamo le parole del primo cittadino.