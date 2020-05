Serena Esposito, giovane imprenditrice di Sant’Agata sui due Golfi, ha un negozio sul corso principale del paese e da 3 anni si occupa di matrimoni, compleanni ed eventi in generale per i quali ha in magazzino confetti di tutti i gusti, bomboniere e gadgets per qualsiasi tipologia di festa. Domani riaprono le attività e anche lei è pronta a riaprire, dopo 2 mesi di inattività e si è organizzata nel migliore dei modi: nel negozio si entrerà singolarmente, saranno messi a disposizione amuchina ed igienizzanti e ci sarà la separazione con un separé in plexiglass.