Domani 120 anni dalla nascita di Eduardo De Filippo: programmazione speciale Rai in suo onore

Alla vigilia del 120° anniversario della nascita di Eduardo De Filippo (nato a Napoli il 24 maggio 1900), Rai Cultura celebra il grande drammaturgo con un ciclo di appuntamenti che riproporrà al pubblico, in ordine cronologico, tutte le versioni televisive dei suoi spettacoli realizzate dalla Rai. Il ciclo prende il via sabato 23 maggio alle 17 su Rai5 e proseguirà ogni sabato pomeriggio fino a novembre. Primo appuntamento in calendario è la commedia Uomo e galantuomo scritta nel 1922, proposta nella versione tv del 1975, con Eduardo e Luca De Filippo, Isa Danieli, Angelica Ippolito, Nunzia Fumo.

Su Rai3, invece, domenica 24 maggio alle 18 per il ciclo Italiani viene proposto un ritratto di Eduardo De Filippo firmato da Simona Fasulo con la regia di Nicoletta Nesler. Il documentario lascia parlare Eduardo e chi lo conobbe, con rare incursioni nel suo teatro e nelle sue numerose produzioni cinematografiche riproponendo alcuni dei suoi pensieri espressi nelle interviste che rilasciava con il contagocce, nelle lezioni universitarie, nelle uscite pubbliche, nelle poche apparizioni televisive.