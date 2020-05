Divieto alcolici in Campania, l’ira della movida e i food and beverage: “Condanna per i piccoli locali”

L’ultima ordinanza regionale, quella che vieta l’asporto di bevande alcoliche dopo le ore 22, ha mandato su tutte le furie i gestori della movida di Salerno. Il settore del “food and beverage” è davvero imbufalito – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – contro il governatore De Luca. La nuova disposizione regionale viene considerata un’ulteriore batosta, dal punto di vista economico, dal momento che gli affari già stentano a decollare. I divieti sono stati bollati come “ridicoli” e l’ordinanza è stata etichettata come “una istigazione al suicidio per i piccoli locali”.