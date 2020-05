Distretto Turistico Costa d’Amalfi. Domani alle 11 nuovo webinar: incontro con la Toscana.

Domani alle ore 11.00, saremo in onda con un nuovo webinar promosso sotto il cappello del progetto Authentic Amalfi Coast.

La Costa d’Amalfi e quella Toscana s’incontreranno per discutere in materia di sostenibilità, responsabilità e sviluppo, argomenti ancora più urgenti in questa fase di ripartenza.

Tra gli ospiti speciali ci saranno Francesco Palumbo, Direttore Toscana Promozione Turistica, e Antonio Arrighi, Cantine Arrighi Isola d’Elba. Modererà Gianluca Della Campa, Project Leader del Distretto Turistico Costa D’Amalfi.