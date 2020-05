Demetra Ecology sempre al lavoro: sanificazione ambienti a Villa Fiorentino

Continua l’attività della Demetra Ecology, la quale si occupa di sanificazioni e disinfestazioni di ambienti pubblici e privati. Uno degli ultimi interventi è stato portato avanti a Villa Fiorentino, a Sorrento, con la consueta professionalità e dedizione al lavoro. L’azienda di Sant’Agnello ha fornito le sue prestazioni anche presso l’aeroporto di Napoli.

Come sappiamo, la disinfestazione ha lo scopo di eliminare qualsiasi insetto possa compromettere la nostra salute o anche soltanto molestare le nostre giornate. Per questo la Demetra Ecology predispone interventi di disinfestazione per appartamenti, condomini e ville private.

Purtroppo, le garanzie fornite da aziende poco professionali risultano troppe volte ingannevoli. La principale e fondamentale garanzia che viene fornita dalla Demetra è quella di mettere a disposizione tutto quello che è attualmente disponibile scientificamente per combattere ogni insetto o parassita, nel rispetto della salute e dell’ambiente. I servizi sono destinati anche a piccole, medie e grandi imprese.

Proteggere l’ambiente di lavoro e le condizioni igieniche dei lavoratori, specialmente in questo periodo, è un obiettivo fondamentale. Ogni datore di lavoro deve creare le premesse perché si lavori in condizioni igieniche ottimali, scongiurando ogni rischio legato al contatto con insetti nocivi alla salute, o anche solo molesti.

Per info:

3342439171

info@demetraecology.com