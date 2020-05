Demetra Ecology punto di riferimento in Costa d’ Amalfi e Sorrento per sanificazione, accordo con la Curia per le chiese della Penisola Sorrentina. Non si ferma l’attività della Demetra Ecology, la quale si occupa di sanificazioni e disinfestazioni di ambienti pubblici e privati fondamentali ora per riprendere l’attività con il Coronavirus Covid-19, per la quale occorre sanificare e una certificazione.

Importante l’accordo con la Curia da Castellammare di Stabia a Massa Lubrense garantiscono efficienza e professionalità consolidata. Fra le ultime operazioni le biglietterie a Porto di Sorrento, strutture alberghiere, ristoranti, non solo in Penisola Sorrentina, ma anche in Costiera amalfitana, rapidità, efficienza, efficacia, professionalità. A Positano il Garage Mandara e il Parcheggio De Gennario , alberghi e attività varie pronte per riaprire.

di 6 Galleria fotografica Demetra Ecology









Come sappiamo, la disinfestazione ha lo scopo di eliminare qualsiasi insetto possa compromettere la nostra salute o anche soltanto molestare le nostre giornate. Per questo la Demetra Ecology predispone interventi di disinfestazione per appartamenti, condomini e ville private.

Purtroppo, le garanzie fornite da aziende poco professionali risultano troppe volte ingannevoli. La principale e fondamentale garanzia che viene fornita dalla Demetra è quella di mettere a disposizione tutto quello che è attualmente disponibile scientificamente per combattere ogni insetto o parassita, nel rispetto della salute e dell’ambiente. I servizi sono destinati anche a piccole, medie e grandi imprese.

Proteggere l’ambiente di lavoro e le condizioni igieniche dei lavoratori, specialmente in questo periodo, è un obiettivo fondamentale. Ogni datore di lavoro deve creare le premesse perché si lavori in condizioni igieniche ottimali, scongiurando ogni rischio legato al contatto con insetti nocivi alla salute, o anche solo molesti.

Lavorare in sicurezza per dare sicurezza, questo è la Demetra.

Per info:

3342439171

info@demetraecology.com