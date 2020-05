Delegazione MAREVIVO SORRENTO-PENISOLA SORRENTINA

Al via la campagna di sensibilizzazione sull’inquinamento da mascherine e guanti anti-Covid 19.

Sensibilizzare i cittadini sul fenomeno dell’inquinamento dovuto all’abbandono per strada di mascherine e guanti utilizzati per contenere il contagio da Covid-19, è’ l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Sezione di Marevivo Sorrento Penisola Sorrentina, in collaborazione con i Comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense e le società pubbliche di gestione dei rifiuti Penisolaverde, Amtecnology, Sarim e Terra delle Sirene.

“Da quando l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali è stato reso obbligatorio, si assiste alla cattiva abitudine di abbandonarli per strada dopo l’uso – spiegano i vertici locali di Marevivo – Il risultato è che questo materiale non biodegradabile finisce in mare, attentando alla salute di tante specie animali che vivono nell’ecosistema marino e provocando seri danni all’ambiente”.

Maria Rosaria Di Natale

Delegata Marevivo Sorrento-Penisola Sorrentina