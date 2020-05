Decreto rilancio per medici e infermieri, il Governo premia gli eroi con 1000 euro sullo stipendio

Il Governo è al lavoro per finalizzare il decreto “Rilancio” per far ripartire l’economia italiana dopo due mesi di lockdown a causa del Coronavirus. Alle 17 di ieri era previsto il pre-Consiglio dei ministri per definire gli ultimi dettagli di quello che era nato come “decreto Aprile”, poi slittato a maggio. Il consiglio vero e proprio per dare il via libera al provvedimento dovrebbe tenersi tra stasera e domani maggio. Nel frattempo cominciano ad emergere nuovi dettagli sulla bozza del decreto.

Sono stati chiamati “eroi” per il lavoro svolto coraggiosamente dall’inizio della pandemia e adesso il Governo intende premiarli. In arrivo un bonus fino a 1.000 euro per tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, tecnici in prima linea contro il Covid. Nella bozza del nuovo decreto è anche previsto un incremento di fondi della contrattazione integrativa per riconoscere un premio a tutto il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario.