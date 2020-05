Con il Decreto Rilancio arriva anche il bonus bici.

Un impegno voluto dalla maggioranza di governo ed in particolare dal M5S che rivoluziona il modo di muoversi lungo le nostre strade. Un sostegno di 120 milioni per la mobilità green che sarà la più grande alleata delle nostre città nella ripresa post covid . Il bonus consentirà ai cittadini di acquistare una bici, classica o a pedalata assistita, un monopattino, un segway o un monowheel ottenendo un contributo fino a 500 euro e al 60% del costo.

Fino a pochi anni fa molti pensano che la bicicletta in Italia era tutto sommato un mezzo di trasporto minimale. Oggi invece in gli italiani che oggi girano in bici sono oltre 2 milioni e di questi la metà rappresentano coloro che la utilizzano nel tragitto casa-scuola.

Numeri significativi che ci fanno capire in quale direzione conviene andare. Tutti gli indici economici ci dicono che questo è un trend in espansione che crescerà ancora di più se si mettono a disposizione dei cittadini le risorse per accelerare questo processo. Come al solito, forte e concreto è stato l’impegno del Movimento 5 Stelle anche sotto tale aspetto. Rendere quanto più sostenibile la ripartenza si è spinto e poi fatto approvare, nel Decreto Rilancio una misura che avrà una grossa ricaduta sia sull’ambiente che sullo sviluppo e l’occupazione, ovvero il bonus bici. Grazie a 120 milioni di fondi del Ministero dell’Ambiente e alla collaborazione con il Ministero dei Trasporti è stato introdotto una agevolazione economica che consentirà ai cittadini di acquistare una bici, classica o a pedalata assistita, un monopattino, un segway o un monowheel ottenendo un contributo fino a 500 euro e al 60% del costo.

Con tale misura, oltre ad una pratica misura circa il distanziamento sui mezzi pubblici, si offre un sostegno concreto a una filiera virtuosa della nostra industria: l’Italia infatti è il secondo produttore di bici al mondo. Inoltre il “bonus” è un sostegno alla mobilità green che sarà la più grande alleata delle nostre città nella ripresa post covid per quanto riguarda la mobilità.

Il “bonus bici” approvato nel Decreto Rilancio accompagna le misure che il Movimento 5 Stelle ha messo finora in campo come il Decreto Clima e rappresenta la visione penta stellata di futuro e di Paese.

Privilegiare un modo di muoversi quanto più ecocompatibile possibile è oggi necessario, pertanto anche i cittadini dovranno iniziare a pensare ad una idea diversa di mobilità. Il bonus bici rappresenta in questo particolare momento una giusta misura in tale direzione.

