De Luca Run: il nuovo videogioco che fa impazzire il web

De Luca Run è il nuovo avvincente videogioco che in poche ore ha spopolato sul web. In questo periodo tante sono state le immagini del governatore della Campania che, giorno dopo giorno, hanno riempito i nostri social: frasi riprese dalle sue consuete dirette Facebook, espressioni e termini da lui coniati per descrivere personaggi o situazioni. Ma stavolta la fantasia è andata oltre e Vincenzo De Luca ha indossato i panni di Mario Bros, con l’immancabile cappellino rosso. L’idea è di un giovane ragazzo napoletano, Luigi SANNINO, studente di ingegneria che ha racchiuso in questo videogioco tutto ciò che riporta al periodo di quarantena vissuto. Sulla splendida cornice del lungomare di Napoli e il Vesuvio che la fa da padrone, “De Luca Bros” ha il compito di raccogliere mascherine tra un politico e un altro che incontra lungo il suo percorso. (Ovviamente non riveliamo i nomi per non far perdere la suspance).

In un’intervista Sannino ha dichiarato che, oltre ad avere uno scopo puramente ricreativo, il videogioco è stato realizzato per il suo fratellino, affetto da autismo, il quale impazzisce per Vincenzo De Luca e lo segue in ogni suo intervento.

Complimenti per l’idea creativa e … lasciamo qui di seguito il link per poter giocare!

http://digilabsoftware.altervista.org/DeLucaRun3/