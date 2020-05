De Luca Re d’ Italia, la copertina fake di Le parisienne fa il giro del web «La Campania non è d’accordo e non ha sottoscritto l’intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all’unanimità». Così il governatore Vincenzo De Luca a ‘Mezz’ora in più’ su RaiTre. «Su alcune norme di sicurezza generale deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il Governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile».

«Mi dicono, ho sentito ieri le dichiarazioni del presidente del Consiglio, dal 3 giugno liberi tutti. Io non lo so cosa succederà il 3 giugno, io cercherò di ragionare il 2 giugno per sapere qual è la situazione epidemiologica» ha quindi detto il governatore della Campania – oggi oggetto di una fake news che vedeva la pagina de Le Parisien definirlo «Le nouveau roi d’Italie» – «Che significa liberi tutti? Se il contagio viene contenuto va bene, ma se abbiamo ancora livelli elevati di contagio che significa liberi tutti?».