Dall’OMS, sul Coronavirus, lunga la strada per giungere alla fine.

“La necessità di continuare a tenere la guardia alta era già stata sottolineata nei giorni scorsi dal direttore generale dell’Oms riguardo l’aumento dei casi in alcuni paesi usciti dal lockdown.L’Oms non abbasserà il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti”. Queste le parole di Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), nel briefing di mercoledì scorso sull’emergenza pandemica in corso riportato in un articolo di Tutto Sanità che riportiamo – “Bisogna fare ancora un lungo cammino fino alla cosiddetta nuova normalità” ha proseguito Ryan.