Dalla Svezia a Positanonews TG. Sylvia De Angelis lavoratrice di Piano di Sorrento “Qui si vive senza restrizioni, con la responsabilità”

Sylvia De Angelis lavoratrice di Piano di Sorrento "Qui si vive senza restrizioni, con la responsabilità" Ora che la maggior parte dei paesi europei stanno lavorando per allentare le restrizioni decise per il coronavirus, ce n'è uno che dovrà fare molti meno sforzi di altri. Per tutto il picco dell'epidemia la Svezia non ha mai imposto restrizioni particolari agli spostamenti dei cittadini, e ha tenuto aperte certe scuole, bar, negozi e ristoranti, affidandosi soprattutto alla responsabilità individuale delle persone nel seguire alcune precise norme di sicurezza. Il risultato dell'approccio svedese – molto discusso e criticato all'estero – non ha prodotto le stragi che alcuni commentatori avevano previsto, e anzi sembra aver prodotto alcuni risultati positivi: per esempio un numero di morti assai inferiore a quello dei paesi più colpiti. Nonostante questo ci sono dubbi sul fatto che sia un approccio applicabile altrove, e in generale più efficace dei lockdown.

Le uniche restrizioni decise dal governo, sostenuto da partiti di centrosinistra, hanno vietato gli assembramenti da più di 50 persone, l’ingresso ai musei e le manifestazioni sportive; il governo ha poi chiuso parzialmente alcune scuole e università. Per il resto la vita va avanti come prima: si esce, ci si riunisce, i negozi sono aperti, le fabbriche producono, senza altri obblighi ma con moltissime «linee guida». I messaggi del governo si concentrano molto, per esempio, sulle precauzioni che ogni cittadino deve prendere, soprattutto sull’importanza di lavarsi bene e spesso le mani, di lavorare da casa se possibile e di rimanere il più distanti possibile nei luoghi pubblici.

Due giornalisti del New York Times che di recente hanno passeggiato per Stoccolma, la capitale del paese, hanno scritto che a prima vista non sembra che gli svedesi siano particolarmente cauti: parchi e ristoranti sono molto frequentati, anche a causa delle temperature benevole, e «le persone che camminano per strada indossando una mascherina sono generalmente osservate come se fossero appena atterrate da Marte».

Il governo ha scelto questa strategia affidandosi agli alti livelli di fiducia che i cittadini e il governo svedese ripongono nell’ente nazionale responsabile della salute pubblica. Un ente che, tra l’altro, ha una notevole autonomia dal governo, perché così è previsto dalla Costituzione svedese, e i cui esperti compaiono in tv più dei politici.

Almeno per il momento, i dati sembrano dargli ragione. I casi registrati nel paese sono circa 19mila, mentre i morti 2.355. Non sono moltissimi, per un paese da 10 milioni di abitanti: in Belgio, che ne ha 11 milioni, i morti a causa del coronavirus hanno superato i 7mila, nonostante restrizioni molto più estese. Il dato generale del numero dei morti rispetto agli anni scorsi non è altissimo: significa che le morti attribuibili al coronavirus ma non registrate probabilmente non sono molte.