Dal 26 maggio, seppur con delle restrizioni, gli Scavi di Pompei ritorneranno a essere fruibili. Dopo gli incontri con i rappresentanti di Comune, santuario, polizia, carabinieri e sindacati, il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, fa la conta dei dipendenti e scrive una lettera ai responsabili del personale con un preciso punto fermo: «i lavoratori a rischio devono rimanere a casa».

Una volta stabilito su quante unità lavorative potrà contare, Osanna stilerà il «piano delle turnazioni». Il direttore ha proposto di iniziare con una fase sperimentale di due settimane, a partire dal 26 maggio, che prevederà una passeggiata lungo le strade della città antica secondo un percorso predefinito e con le necessarie misure di distanziamento previste dal ministero della Salute, a garanzia tanto dei visitatori quanto dei lavoratori e del personale di vigilanza in servizio. Poi, ci sarà una seconda fase, con itinerari che contempleranno anche la visita a diverse domus attraverso ingresso e uscita separati e con il supporto della tecnologia per organizzare e monitorare i flussi, come riporta Il Mattino di Napoli oggi

LE SINERGIE

«L’ingresso privilegiato – spiega Osanna – all’inizio sarà quello di Piazza Anfiteatro, in quanto vicino al centro della città moderna. È anche un modo per offrire un segnale di apertura alla città e fare dell’area archeologica un parco urbano fruibile ai cittadini. Successivamente saranno diversificati gli accessi e i relativi itinerari di visita». Il via libera alla riapertura degli Scavi in piena sicurezza giunge anche dai sindacati che hanno approvato un documento unitario.

Ampio sostegno ad Osanna arriva dal commissario prefettizio del comune Santi Giuffrè. «Abbiamo intrapreso un dialogo collaborativo con la curia e la soprintendenza – dice l’ex questore di Napoli -. In particolare al Parco archeologico che si accinge a riaprire seppur parzialmente, offriamo ampia collaborazione per garantire il successo di questi percorsi alternativi ed innovativi indispensabili per la ripartenza».

Ristoranti e bar, intanto, con il pieno sostegno del commissario, si stanno organizzando per creare il servizio food all’aria aperta. Dal prossimo primo giugno, in particolare, sarà possibile occupare le strade del centro. Bar e ristoranti, così, potranno lavorare nel rispetto delle restrizioni del distanziamento sociale salvando centinaia di posti di lavoro. «Il commissario non ha interessi politici – spiega Gianluca Machetti, presidente della Confesercenti – ma piena autonomia decisionale così da adottare dispositivi anche non condivisi da chi non opera nel settore del food».

I BED AND BREAKFAST

Pronti a ripartire anche i B&B che hanno chiesto al commissario Giuffrè la sospensione dei vari tributi, a partire dalla tassa di soggiorno, e all’assessore regionale al turismo Corrado Matera una task force di contrasto agli abusivi che affittano le stanze non ai turisti ma a coppie occasionali o, ancor peggio, a prostitute e clienti. «È stata chiesta la costituzione di un organo di controllo speciale per contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Bisogna anche completare l’istituzione del Cir, il Codice Identificativo Regionale, per le strutture regolari, per evitare che le strutture abusive diventino veicolo di contagio. Così come va proposto il rilancio del turismo a Pompei attraverso politiche di promozione e voucher per le famiglie e l’istituzione di un portale OTA integralmente made in Pompei. L’assessore Matera e il presidente della commissione Attività produttive Nicola Marrazzo hanno riconosciuto le nostre proposte e attendiamo fiduciosi», spiega il presidente dell’associazione pompeiana dei B&B Roberto Sbrizzi.