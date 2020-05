Dal 25 maggio al via gli spostamenti tra Regioni: chi potrà viaggiare secondo le ultime indiscrezioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, a partire dal 25 maggio sarò possibile spostarsi anche in altre Regioni. Attualmente, con il Dpcm del 26 aprile 2020, sono concessi gli spostamenti al di fuori della propria regione ma solo per comprovate ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza, e non per andare a trovare i congiunti.

Anche se il Governo non ha dato ancora l’ufficialità, come riporta Il Messaggero, l’idea per provare far ripartire a i viaggi interregionali sarebbe quella di provare a riaprire prima nelle zone dove i contagi sono più contenuti, mentre nelle zone in cui il contagio continua ad essere più alto si continuerebbero a mantenere misure più restrittive. Dunque, i primi a potersi muovere tra regioni con più libertà sarebbero quindi cittadini del Centro e del Sud Italia, dalla Toscana in giù.