Crozza fa il verso a De Luca sulle spiagge in Costa d’ Amalfi, ma da Ravello a Cetara sono quasi tutte chiuse.

«Come fai a stare a cinque metri sulla Costiera Amalfitana? Ma io posso capire per la riviera romagnola perché lì è tutto deserto, lo spazio c’è. Ma come facciamo noi in Campania a mettere gli ombrelloni a cinque metri? Le nostre calette sono suite! Noi non abbiamo i bagnini, abbiamo i concierge.

La Costiera Amalfitana non ha spiagge… ha delle nicchie di Paradiso», come ha detto in “Fratelli di Crozza”, in onda venerdì sul Nove

Ma mentre Crozza De Luca protesta per le distanze imposte dal Governo, non si trovano ancora soluzioni sulle spiagge e in Costiera, salvo Positano e Amalfi, sono tutte chiuse ….