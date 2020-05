Crisi Coronavirus. Franceschini: “Il settore del turismo è in ginocchio”. “Il settore è in ginocchio, non sto a dirlo a voi che ve ne occupate in Parlamento. Io l’ho detto dall’inizio trovando condivisione da parte di tutti i miei colleghi di Governo: tutti i settori sono colpiti dall’emergenza Covid 19 ma, se alcuni settori avranno tempi di ripresa più veloci, il turismo resterà colpito per un tempo più lungo. Nel dramma generale della crisi gli va riconosciuta una sua straordinarietà. Per questo serve un intervento straordinario”. Lo dice il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini, in una video audizione presso la Commissione Industria, commercio e turismo del Senato per le linee programmatiche del suo dicastero chiarendo che non è stato dichiarato lo stato di crisi perché in questo caso “si va ben oltre l’emergenza”.

“Non è stato dichiarato lo stato di crisi del settore perché siamo in “stra-crisi”, cioè oltre la crisi. Lo strumento di stato di crisi si adotta quando c’è un’ordinarietà del resto del sistema e quindi si individua un settore in crisi e lo si dichiara in crisi rispetto agli altri, non dà grandi interventi immediati ma dà la possibilità di andare in deroga su alcuni contributi e regole europee. Qui siamo ben oltre e servono interventi concreti”, ha aggiunto Franceschini.

“Stiamo lavorando perché le vacanze in Italia si possano fare, ma saranno comunque vacanze diverse. Ho chiesto al Comitato tecnico scientifico, che sta lavorando in queste ore, prescrizioni di sicurezza per tutti i settori che riguardano il mio ministero, da teatri, cinema, musei ed eventi, per consentire la loro riapertura in sicurezza e li ho chiesti anche per il turismo, quindi alberghi, stabilimenti balneari e spiagge in generale (abbiamo migliaia di chilometri di spiagge libere) termali e etc. Credo che la risposta arriverà in tempo molto molto breve e servirà anche per chi non aprirà domani ma ha bisogno di sapere per tempo le misure da adottare” aggiunge.

“Per rispetto al Governo e al Parlamento non voglio anticipare le misure di cui stiamo discutendo in queste ore, per arrivare all’approvazione del cosiddetto decreto aprile maggio, che conterrà molto misure sul turismo ma voglio anticiparle nelle linee, non nella certezza, perché le misure sono certe quando diventano norme, non quando sono annunciate. E io sono molto restio alla tecnica che impera da anni nel nostro paese, dove le proposte vengono annunciate come se fossero già misure. Poi cambiano e creano delusione e aspettative non soddisfatte”.

“Il cosiddetto “bonus vacanze” è “in realtà è un tax credit rivolto a tutte le famiglie sotto una soglia di reddito medio basso, in base all’Isee, che varierà in base alla composizione del nucleo familiare. La somma andrà spesa entro il 2020 in tutte le strutture ricettive. Abbiamo scelto le strutture ricettive perché devono comunicare entro 24 ore i dati anagrafici dell’ospitato alla questura e pagano la tassa di soggiorno. Questo assicura l’assoluta trasparenza” aggiunge.

Oltre alle prime misure come la cassa integrazione (che nel turismo non c’era) e i 600 euro per gli autonomi estesi anche ai lavoratori del turismo, “il Governo – aggiunge il ministro – sta studiando una misura per tutelare tutti i lavoratori stagionali. Quindi non solo quelli che hanno lavorato lo scorso anno, che sono i più facili da individuare, ma trovare un criterio oggettivo per individuare “anche quelli che avrebbero lavorato quest’anno se non ci fosse stata la crisi e non hanno lavorato lo scorso è più complicato. Ma ci stiamo applicando”.

Franceschini ha poi spiegato che il Governo è al lavoro per estendere il “credito d’imposta o un ristoro per i canoni di locazione di tutte le aziende del settore turistico, non solo quelle strutture ricettive” in proporzione all’affitto pagato e per riconoscere a “tutte le aziende del turismo una misura di ristoro a fronte del calo di fatturato oltre una certa soglia” ma che “coprirà tutte le aziende, anche le più piccole”.

Fonte Ansa