Il covid_19 ferma il Palio di Siena

Per la prima volta dalla Seconda Guerra mondiale, nel 2020 il Palio di Siena non si correrà. Né a luglio né ad agosto. Inizialmente rinviate al 22 agosto e al 26 settembre, le due “carriere” non si svolgeranno a causa delle limitazioni previste per contrastare l’emergenza coronavirus. Se il calcio può continuare (con tutti i “se” del caso) anche a porte chiuse, il Palio decisamente no. Lo stop è arrivato a seguito di un incontro tenuto tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi, il Magistrato delle Contrade, i vertici delle 17 contrade senesi e il questore della città toscana. – “Dalla Torre cade un suono di bronzo: | la sfilata prosegue fra tamburi che ribattono | a gloria di contrade”, come scriveva Eugenio Montale ci saranno altre “occasioni”.

a cura di Luigi De Rosa