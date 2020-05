Covid, Penisola Sorrentina: anche oggi effettuato un solo tampone – I DATI

Rinnoviamo l’aggiornamento con i dati Covid Map Penisola Sorrentina, con il gruppo che terminerà il proprio mandato domani 31 maggio, ma che contribuirà a fornire dei report settimanali. Anche nella giornata di oggi è stato effettuato un solo tampone risultato tutti negativo: complessivamente sono 677 i test che si contano fino alla data di oggi (di cui 639 negativi). Resta un solo caso positivo a Massa Lubrense sui cinque comuni considerati. I contagi a Vico Equense restano invece due (che ricordiamo per correttezza d’informazione, aggiorna un proprio report).

Altra novità che emerge dal report è la situazione sui tamponi: a Sorrento sono stati effettuati più tamponi (269) mentre all’opposto c’è il comune di Sant’Agnello con 100. Nel comune capoluogo sono 87 i test ripetuti, a seguire c’è poi Massalubrense con 34, Meta (30), Piano di Sorrento (26) e infine Sant’Agnello (1).

Cittadini monitorati: al 30 maggio ci sono stati 13 ingressi e 14 uscite da autoisolamento. Restano 81 le persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati, con una persona in isolamento.

La situazione a Sorrento

A Sorrento oggi non sono stati fatti tamponi. I test complessivi sono 182, di cui 166 negativi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, c’è stato un ingresso e tre uscite da autoisolamento, dove restano quindi 25 persone.

La situazione a Massa Lubrense

Oggi un tampone è stato effettuato invece a Massa Lubrense, mentre ieri nessuno: sono 135 i tamponi complessivi, di cui 126 negativi con una sola persona contagiata. Riguardo i cittadini sotto osservazione, si riscontra solo l’uscita di tre persone da autoisolamento: scendono a 4 i massesi, quindi, in autoisolamento. Una persona è entrata invece questa settimana in isolamento.

La situazione a Meta

A Meta non si contano tamponi oggi (contro l’unico rilevato ieri): i test complessivi sono 85, di cui 80 negativi. Riguardo ai cittadini sotto osservazione, si contano solo quattro uscite da autoisolamento, con 22 metesi sottoposti a quest’ultimo regime.

La situazione a Piano di Sorrento

Non si rilevano tamponi effettuati anche a Piano di Sorrento (nessuno anche ieri). La quota complessiva dei tamponi rimane 176 (e 172 negativi). Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rilevano 7 ingressi e 4 uscite da autoisolamento con 15 carottesi in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Sant’Agnello è un altro comune in cui non sono stati fatti tamponi oggi. I test sono complessivamente 99 (con 95 negativi). I dati rilevano 5 ingressi in autoisolamento, con 15 santanellesi che restano circoscritti a quest’ultimo regime (17 nella rilevazione 26 maggio).

La situazione a Vico Equense

Restano 2 le persone contagiate a Vico Equense secondo i dati aggiornati al 26, con 267 tamponi effettuati complessimavente, 337 persone in quarantena fiduciaria e 279 uscite dalla quarantena senza sintomi.