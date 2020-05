Covid, a Massa Lubrense guarisce l’ultimo contagiato. Restano due soli casi a Vico Equense – I DATI

Tornano gli aggiornamenti quotidiani di Covid Map Penisola Sorrentina, ieri non c’è stata la consueta pubblicazione in mancanza delle comunicazioni dell’Asl Napoli 3 Sud. I dati del 25 maggio rivelano che sono stati effettuati 59 tamponi (contro i 50 del 23 maggio), risultati tutti negativi nei cinque comuni in questione: complessivamente sono 611 i test che si contano fino alla data di oggi (di cui 574 negativi), con la buona notizia che l’ultima persona che è guarita a Massa Lubrense. Restano solo i due casi di Vico Equense (che ricordiamo per correttezza d’informazione, aggiorna un proprio report).

Cittadini monitorati: Quattro persone sono uscite da isolamento, 10 hanno fatto ingresso autoisolamento contro 5 uscite. Restano 95 persone che hanno ricevuto istruzione di rimanere tra la mura domestiche e restare isolati (109 secondo i dati del 23 maggio).

Ottimo è il lavoro che è stato svolto dai cinque comuni della Penisola che hanno dato vita al progetto, che meritano di essere elogiati per questa iniziativa volta alla trasparenza e all’informazione. “Questa sera il report ha una valenza diversa, questa mappa senza “ombre” , libera da imperfezioni, candida, è il target che ci si era prefissati all’inizio del progetto Covid Map – scrive sui social il consigliere di Meta, Corrado Soldatini, delegato al progetto – Mi preme in questo senso ringraziare innanzitutto i Sindaci cha hanno aderito all’iniziativa individuandone la valenza e lo scopo, ma soprattutto un gruppo di persone che da oltre due mesi a questa parte ha dedicato tempo e passione al progetto. Un progetto il cui report serale era solo lo specchio, l’immagine riflessa, di tanto lavoro”.



Il progetto ha avuto seguito grazie ad uno scambio di notizie capillare, che ha coinvolto i comandi di Polizia Municipale, i Centri Operativi Comunali istituiti dagli enti, l’Asl Napoli 3 Sud e la preziosa collaborazione delle famiglie contagiate. “Il gruppo produrrà una relazione ai propri sindaci sull’operato e sulle conclusioni raggiunte, sperando che non possano mai più tornare utili” – ha scritto Soldatini, che in questi mesi, con tutta l’équipe di Covid Map ha messo in campo un lavoro certosino, dedito al controllo e il riscontro sui dati.

La situazione a Sorrento

A Sorrento sono 17 le persone sottoposte oggi a tampone. I test complessivi sono 168, di cui 152 negativi. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, non ci sono stati movimenti: sono 32 le persone rimaste in autoisolamento.

La situazione a Massa Lubrense

A Massa Lubrense sono stati invece fatti 17 tamponi (l’ultima volta 10): sono 118 i tamponi complessivi, di cui 110 negativi con una sola persona contagiata. Riguardo i cittadini sotto osservazione, si riscontra l’uscita dei 4 cittadini in isolamento, mentre sono 10 i massesi che rimangono in autoisolamento.

La situazione a Meta

Sette tamponi sono stati fatti a Meta: i test complessivi sono 74, di cui 69 negativi. Riguardo ai cittadini sotto osservazioni, si contano oggi sei ingressi e quattro uscite da autoisolamento, con 29 metesi sottoposti a quest’ultimo regime.

La situazione a Piano di Sorrento

Sono 9 i tamponi effettuati a Piano di Sorrento (contro i 14 del 23 maggio). La quota complessiva dei tamponi sale a 162 (e 158 negativi). Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si rilevano solo 3 ingressi in autoisolamento e un’uscita, con 13 carottesi in autoisolamento.

La situazione a Sant’Agnello

Dieci tamponi sono stati effettuati nel comune di Sant’Agnello. I test sono complessivamente 89 (con 85 negativi). I dati rilevano un solo ingresso in autoisolamento, con 11 santanellesi che restano circoscritti a quest’ultimo regime (17 nell’ultima rilevazione).

La situazione a Vico Equense

Restano 2 le persone contagiate a Vico Equense secondo i dati del 17 maggio, con 165 tamponi effettuati, 315 persone in quarantena fiduciaria e 259 uscite dalla quarantena senza sintomi.