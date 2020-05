Covid-19. Troppi animali abbandonati, l’appello del giovane equestre sorrentino Esposito

COVID-19 – TROPPI ANIMALI ABBANDONATI

L’appello è del giovane artista equestre sorrentino, Francesco Paolo Esposito. Il coronavirus che, sta mettendo in ginocchio l’intero Paese, sta creando non pochi problemi anche per ciò che riguarda l’abbandono degli animali, nonostante i vari esperti hanno più volte ribadito che gli amici animali, non trasmettono il virus, purtroppo il numero degli abbandoni sono in costante crescita.

Seppur vero che la situazione attuale di disagio che stiamo vivendo è un dramma per tutti, bisogna tener bene in mente che se vengono rispettate le norme sanitarie imposte, non sarà certo il governo dei cavalli o portare un cane fuori a far incrementare il numero dei contagi.

Sono molto preoccupato, dichiara Francesco, i cavalli mangiano tutti i giorni, le scuderie devono essere pulite e per il loro benessere, l’impegno deve essere costante. Non è possibile chiudere per settimane un cavallo in un box. Un cavallo ha bisogno di essere accudito, di muoversi per garantire il suo benessere ed evitare anche ripercussioni letali sulla sua salute. Insomma la preoccupazione è tanta, bisogna sperare nel senso civico e morale delle persone e nella responsabilità di seguire alla lettera le direttive impartite , senza per forza decidere di abbandonare al suo destino l’animale.