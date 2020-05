Costiera Amalfitana e Sorrentina. FENAILP: stato di emergenza economica per i territori a vocazione turistica.

Lo STATO DI EMERGENZA ECONOMICA per i territori a vocazione turistica, è quanto dichiarato dalla FENAILP (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti), al Governo Nazionale, al termine di una Assemblea, tenuta in videoconferenza, dal Delegato dei Pubblici Esercizi, della FENAILP, Francesco Florio, con gli Associati di Settore, a cui hanno preso parte numerosi Operatori, dalla Costiera Amalfitana a quella Cilentana, da Soverato a Reggio Calabria, da Messina, a Catania, da Siracusa a Trapani, da Ostuni , Otranto, Monopoli, Bari, San Benedetto del Tronto, Rimini, Venezia, Trieste, Loano, Alassio e molti altri ancora, ed è emersa una sola voce le Attività ubicate nei paesi a vocazione turistica. anche internazionali sono al collasso.

Ad oggi nessun provvedimento da parte dello Stato e dalle Regioni hanno minimamente attenzionato la specificità delle aree dotate delle suddette caratteristiche.

In questi territori, l’offerta turistica, da sempre traino dell’economia nazionale, è messa in ginocchio dall’assenza totale di domanda, pertanto è importante richiedere misure ad hoc per arginare attraverso finanziamenti a fondo perduto, i danni presenti e futuri indotti dal COVID-19.

La FENAILP inoltre, richiede che vengano affidati maggiori poteri ai Sindaci dei comuni delle realtà di cui sopra, al fine di poter concertare soluzioni idonee, realistiche e ragionevoli con le varie Organizzazioni di Categoria.