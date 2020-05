Costiera Amalfitana e Sorrentina. FENAILP a De Luca: “Dare ai sindaci l’opportunità di emanare ordinanze su aperture e chiusure”.

Dare ai Sindaci l’opportunità di poter emanare Ordinanze sulle aperture e chiusura delle Attività Commerciali con tutti gli annessi e connessi, è quello che stamani la FENAILP ha chiesto, in una nota, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Dopo settimane di emergenza, il lavoro svolto intensamente dall’Ente Regione soprattutto dal Presidente De Luca, è stato ineccepibile, ma, in questa nuova fase, desideriamo suggerirLe, di dare mandato, con i dovuti controlli, ai Sindaci dei vari Comuni della Regione Campania, a poter emettere Ordinanze, relative alle aperture e chiusura delle Attività Commerciali con tutti glia annessi e connessi, al fine di snellire e semplificare l’operatività.

Questo in una nota a firma del Presidente Fenailp SabatoPecoraro.

I Sindaci, ha continuato il Presidente Pecoraro, conoscono bene il proprio territorio e data l’uniformità dei paesi della Campania, si faciliterà un importante lavoro che in questo momento è determinante per numerose attività e per le loro famiglie.

Gli esercenti della Costa di Amalfi e quelli di Capri, Ischia, Procida, Sorrento ecct. che lavorano principalmente grazie al turismo, non possono essere paragonati ai commercianti che operano con le loro attività nelle aree urbane. Pertanto, ha dichiarato Francesco Florio, Delegato Regionale degli Operatori dei Pubblici Esercizi della Fenailp, siamo fortemente preoccupati perché ad oggi, gli aiuti che sono stati pubblicizzati dal governo centrale, non sono arrivati, lasciando gli Esercenti che operano soprattutto nelle località turistiche, in gravissime difficoltà.

Inoltre, ha il Presidente Pecoraro, ricorda che Durante la riunione dello scorso 7 Maggio u.s., la FENAILP aveva inviato alla Regione Campania un progetto denominato “PrenotoInCampania” che è stato fatto realizzare ad una azienda Leader del settore.

PrenotoinCampania è un portale ove il cittadino potrà trovare tutti gli esercizi commerciali e ricercarli sia per categoria merceologica/denominazione sia per posizione geografica. Lato esercente, una semplice registrazione consente la configurazione di un MiniSito di presentazione dell’attività e la caratterizzazione mediante “categoria” di un elenco di prestazioni/servizi alle quali vengono assegnate delle unità di tempo.